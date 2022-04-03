YEDAŞ, “Mükemmellik Ödülü' ne doğru ilerliyor
YEDAŞ, (EFQM) Mükemmellik Ödülü için başlattığı çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda 3 aydır süren öz değerlendirme modelinin sonuçlandırma çalıştayı yapıldı.
Gerçekleştirilen eğitim çalışmalarında personeline iç hizmet eğitimi veren Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş., EFQM modelini kurumsal kültür olarak çalışanlar açısından sistematik bir şekilde kalıcı hale getiriyor. YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, asıl amacın ise enerji sektörünün liderliğini üstlenerek, çalışanıyla ve müşteri memnuniyetiyle örnek şirket olabilmenin kriterlerinin oluşturulması olduğunu söyledi.
Hedefin "Mükemmellik Ödülü” olduğunu vurgulayan Genel Müdür Bora, temel kavramlar olan dengeli sonuçlar gerçekleştirme, müşteriler için değer katma, çalışanlarla başarma, üretkenlik ve yenileşimi besleme, sürdürülebilir gelecek için sorumluluk alma yaklaşımlarının hepsini 'müşteri ve çalışan memnuniyeti' üzerine kurguladıklarını ifade etti. (Haber Merkezi)
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