YEDAŞ, kış ayları için önlemlerini aldı 

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ), zorlu kış şartları öncesinde muhtemel arıza ve kesintilere karşı şebekeyi güçlendirmekle birlikte olası arızaları önlemek adına gerekli önlemleri aldı.

YEDAŞ, 40 bin kilometrekareliklik alanda hat kontrollerini yaparak, bakım çalışmalarını gerçekleştirdi. İleri teknoloji alt yapısını da kullanarak hazırlıklarını hızla tamamladı. SCADA sistemleri sayesinde tüm şebekeyi uzaktan izleyerek elektrik kesinti sürelerini minimuma indirdi. Çoğunlukla kırsal bölgelerde yaşanan yoğun kar yağışı, aşırı rüzgar, şiddetli yağışın elektrik iletim hatlarını olumsuz etkilememesi amacıyla gerekli hazırlıkları yapıldı.

Yapılan çalışmalar kapsamında kar yağışından olumsuz etkilenen ve yolların kapanması sebebiyle müdahale edilmesi zor olan kırsal kesimde, yapılan yatırımlar ile şebeke yapısı güçlendirildi. Muhtemel arızaların önüne geçmek amacıyla enerji nakil hattı direklerine izolasyon malzemeleri montajı gerçekleştirildi. Özellikle kırsalda dağıtım hatları ve şebekenin güçlendirilmesi amacıyla dağıtım binaları, trafolar, elektrik nakil hatlarına yönelik yenileme ve güçlendirme çalışmaları tamamlandı. Kar ve buz yükünün iletim hatlarını etkileyerek iletkenlerin kopmasına neden olduğu bazı bölgelerde dağıtım hatlarını yer altına alındı.

Samsun, Ordu, Çorum, Sinop ve Amasya’da 3 milyondan fazla kullanıcıya aynı kalite ve süreklilikte elektrik dağıtım hizmeti vermek için 7 gün 24 saat çalıştıklarını ifade eden YEDAŞ Dağıtım Direktörü Yunus Emre Bilgi, şunları söyledi: “Sahada sürekli iyileştirme ve geliştirmeler yapıyoruz. Ayrıca yerel yönetimler ve muhtarlarımızla sürekli iletişim halindeyiz. Arıza veya kesinti yaşanan bölgeye kısa sürede ilgili ekip ve ekipmanın yönlendirilmesi için hem kamu kurumları ile koordinasyon planımızı hazırladık hem de teknolojik alt yapımızı geliştirdik. Kışın saha çalışanlarımız da çok zorlu koşullarda mücadele ediyor. Sahada çalışma koşullarını iyileştirmek amacıyla eğitimlerle çalışanlarımızın yetkinliklerini artırmakla birlikte malzeme ve ekipmanları hazırladık. Bütün çalışanlarımız, kriz yönetim planlarımız ve ilgili kurumlarla yaptığımız iş birliği ile ağır kış koşullarına hazırız.”

(Haber Merkezi)

