YEDAŞ görevlisi bıçaklandı

Olay Çorum Sanayi Sitesi 12. Cadde üzerinde meydana geldi. İddialara göre, YEDAŞ görevlisi Seçkin Y., Çorum Sanayi Sitesi’nde bir işyerinin elektriğini kesmek için gitti. İşyeri sahibi G.M. ile elektrik kesme yüzünden aralarında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sırasında G.M., ekmek bıçağı ile YEDAŞ görevlisini kolundan bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Seçkin Y., ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, G.M. ise polis tarafından gözaltına alındı. (Haber Merkezi)