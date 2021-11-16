YEDAŞ Genel Müdürü  Bora’dan Aşgın’a ziyaret

Çorum’un de yer aldığı illerde elektrik hizmetlerini yürüten Yeşilırmak Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (YEDAŞ) Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti.

Başkan Aşgın, Genel Müdür Bora’nın ziyaretinde işbirliği içinde yapılabilecek çalışmaların ele alındığını vurgulayarak ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Aşgın ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: “YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora’yı misafir ettik. Şehrimize kazandıracağımız altyapı ve üstyapı hizmetlerinin biran önce gerçekleşmesi için YEDAŞ’ın elektrik hatlarında planladığı işleri hızla bitireceği sözünü kendisinden aldık. Nazik ziyareti için teşekkür ediyorum” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

