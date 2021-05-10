YEDAŞ'dan Ramazan Bayramı seferberliği

YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, “Ramazan Bayramı süresince, sorumluluk bölgemizdeki Samsun, Ordu, Çorum, Amasya, Sinop il ve ilçe merkezlerinde görev almak üzere 63 kişilik nöbetçi amir kadrosu oluşturulmuştur. Yaşanabilecek herhangi bir elektrik arızasına müdahale için 725 kişilik arıza onarım ekibi, 232 araç ile görevi başında olacaktır. Kullanıcılarımız tarafından herhangi bir arıza bildirimi yapılmadan, arıza takip sistemlerimiz üzerinden söz konusu arızayı tespit etmek ve tedarik sürekliliği uzaktan izleme sistemleri üzerinden, arıza lokasyonuna intikal etmeden uzaktan besleme yolu ile dağıtım şebekesine enerji alabileceğimiz, 7/24 esasına dayalı çalışan 35 kişilik şebeke yönetim operatörü ekibimiz, SCADA merkezimizde görev alacaktır. Ayrıca elektrik dağıtım şebekesi üzerinde söz konusu olabilecek kalıcı arıza kaynağı neticesinde kritik lokasyonların enerjilendirilebilmesi için 12 adet jeneratör hazırda bulundurulacaktır” dedi. (Haber Merkezi)

