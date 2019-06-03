YEDAŞ, bayramda 7/24 sahada olacak

Samsun, Ordu, Çorum, Amasya, Sinop il, ilçe ve kırsalında elektrik dağıtımının başladığı noktadan tüketiciye ulaştığı bağlantı noktasına kadar şebeke yapısını geliştiren ve akıllı şebeke teknolojileri entegrasyonu için faaliyet gösteren YEDAŞ, Ramazan Bayramı için ilave tedbir ve ekipmanları ile hazırlıklarını tamamladı.

3 Milyon 200 Bin tüketicinin daha aydınlık ve enerji dolu bir bayram geçirmesi için İşletmeler, SCADA Merkezi, Şebeke Yönetim Merkezi, Tüketici Hizmetleri Çözüm Merkezi ve Çağrı Merkezi vardiya planlarını 7/24 tüketicilere en kısa sürede hizmet verecek şekilde düzenledi.

809 saha çalışanı ve 315 araç ile tüketicilerin elektrik dağıtımı ile ilgili talep ve şikayetlerini çözüme kavuşturmak için görev başında olacak. YEDAŞ, şebekenin bakım onarımı ve yatırım kapsamında gerçekleştirdiği planlı elektrik kesintilerine Ramazan Bayramı süresince ara verecek.

Tüketicilere kaliteli ve sürekli elektrik hizmeti sunmak için elektrik dağıtım şebekesinde bakım onarım, güç artırımı, aydınlatma dönüşümü ve yeni tesis yatırımları ile güçlendirmeler yapan YEDAŞ, bu sayede bayramda da kesintisiz enerji sunmaya devam edecek.

YEDAŞ, SCADA Merkezi üzerinde şebekede yaşanan değişimleri anlık izleyerek tüketici bildiriminden bağımsız kesinti ve arızaları tespit ederek saha ekiplerini yönlendiriyor. Tabletlerle Mobil İş Gücü Yönetimi uygulaması ile çalışan saha ekipleri, navigasyon sayesinde kısa sürede arıza veya kesinti noktasına ulaşarak enerji veriyor.

Bayram tatilinde Tüketici Hizmetleri Çözüm Merkezi birimi; 186, 0850 724 11 86 numaralı hatlardan, YEDAŞ 186 Mobil Uygulama, 0530 106 0 186 Whatsapp ve BİP hattı, sosyal medya kanalları üzerinden tüketicilerin talep ve şikayetlerini dinleyerek çözüme kavuşturulmasını sağlamaya devam edecek.

(Volkan SINAYUÇ)