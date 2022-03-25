“YEDAM, çok önemli çalışmalara imza atıyor”

Türkiye’de 102 yıldır yıldır bağımlılıkla mücadele konusunda çalışmalara imza atan Yeşilay’ın toplumda tanınırlığının artırılması ve farkındalık oluşturulması amacıyla kutlayan Yeşilay Haftası kapsamında Şube Başkanı Ejder beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Çorum Yeşilay Danışmanlık Merkezi(YEDAM) uzmanları ve Hitit Üniversitesi Genç Yeşilay Kulübü yöneticileriyle bazı ziyaretlerde bulundu.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret ederek bağımlılıkla mücadele konusunda yapılacak çalışmaları istişare eden Dr. İsmail Türker Ejder, bu yılki haftanın “Yeşilay Varsa Hayat Var” sloganı ile kutlandığını bildirdi. Koronavirüs salgını nedeni ile bu yıl saha ve salon faaliyetlerinin iptal edildiğini belirten Ejder, bağımlılıkla mücadeleye sağladığı destek için Belediye’ye de teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Aşgın da “Yeşilay’ın her türlü faaliyetine Belediye olarak destek vermeye hazırız” diyerek bağımlıkla mücadelede ki hassasiyetini gösterdi.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı ile yapılan görüşmede Yeşilay’ın toplum sağlığı rolünün önemi üzerine konuşulurken, Genç Yeşilay gönüllülerine ilk yardım kursu açılması konusunda mutabakata varıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek’e yapılan ziyarette ise yakında başlayacak “Yeşil Rozet Okul” projesi ile “10 bin Yeşil Can 10 bin Yeşil Canan” projesi değerlendirildi.

Öte yandan İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak da Çorum Yeşilay Şube Başkanı İsmail Türker Ejder’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan Mustafa Bayrak: “Bağımlılıkla mücadelede Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nin önemi büyüktür. Çocuklarımızın ve gençlerimizin aydınlatılmasında sizlere büyük görevler düşmektedir. Çalışmalarınızda başarılar dileriz’’ dedi.

Şubenin ardından YEDAM’ı da ziyaret eden Bayrak, burada faaliyetlerle ilgili bilgi alarak; “Devletimizin bağımlılıkla mücadelede gerçekleştirdiği çaba ve gayretler üst seviyede. Yeşilay Danışmanlık Merkezleri sundukları ücretsiz ve gizlilik esaslı hizmet sayesinde çok önemli çalışmalar yapmaktadır” dedi.



(Volkan SINAYUÇ)

