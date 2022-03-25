Son Dakika

“YEDAM, çok önemli çalışmalara imza atıyor”

Yeşilay Şube Başkanı İsmail Türker Ejder ve beraberindeki heyet Yeşilay Haftası kapsamında çeşitli ziyaretlerde bulundu. 

Güncel 25.03.2022, 19:17
7
“YEDAM, çok önemli çalışmalara imza atıyor”

Türkiye’de 102 yıldır yıldır bağımlılıkla mücadele konusunda çalışmalara imza atan Yeşilay’ın toplumda tanınırlığının artırılması ve farkındalık oluşturulması amacıyla kutlayan Yeşilay Haftası kapsamında Şube Başkanı Ejder beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Çorum Yeşilay Danışmanlık Merkezi(YEDAM) uzmanları ve Hitit Üniversitesi Genç Yeşilay Kulübü yöneticileriyle bazı ziyaretlerde bulundu. 

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret ederek bağımlılıkla mücadele konusunda yapılacak çalışmaları istişare eden Dr. İsmail Türker Ejder, bu yılki haftanın “Yeşilay Varsa Hayat Var” sloganı ile kutlandığını bildirdi. Koronavirüs salgını nedeni ile bu yıl saha ve salon faaliyetlerinin iptal edildiğini belirten Ejder, bağımlılıkla mücadeleye sağladığı destek için Belediye’ye de teşekkür etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Aşgın da “Yeşilay’ın her türlü faaliyetine Belediye olarak destek vermeye hazırız” diyerek bağımlıkla mücadelede ki hassasiyetini gösterdi. 
İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı ile yapılan görüşmede Yeşilay’ın toplum sağlığı rolünün önemi üzerine konuşulurken, Genç Yeşilay gönüllülerine ilk yardım kursu açılması konusunda mutabakata varıldı. 

İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek’e yapılan ziyarette ise yakında başlayacak “Yeşil Rozet Okul” projesi ile “10 bin Yeşil Can 10 bin Yeşil Canan” projesi değerlendirildi.
Öte yandan İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak da Çorum Yeşilay Şube Başkanı İsmail Türker Ejder’e nezaket ziyaretinde bulundu.
Ziyarette konuşan Mustafa Bayrak: “Bağımlılıkla mücadelede Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nin önemi büyüktür. Çocuklarımızın ve gençlerimizin aydınlatılmasında sizlere büyük görevler düşmektedir. Çalışmalarınızda başarılar dileriz’’ dedi.
Şubenin ardından YEDAM’ı da ziyaret eden Bayrak, burada faaliyetlerle ilgili bilgi alarak; “Devletimizin bağımlılıkla mücadelede gerçekleştirdiği çaba ve gayretler üst seviyede. Yeşilay Danışmanlık Merkezleri sundukları ücretsiz ve gizlilik esaslı hizmet sayesinde çok önemli çalışmalar yapmaktadır” dedi.


(Volkan SINAYUÇ)
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
parçalı bulutlu
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19

Gelişmelerden Haberdar Olun

@