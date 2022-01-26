YD-ÜFE yüzde 87,64 arttı   

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü Yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE) verisini açıkladı. Buna göre, YD-ÜFE 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 25,92, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 87,64, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 87,64 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 41,01 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 84,76, imalatta yüzde 87,69 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 103,39, dayanıklı tüketim malında yüzde 76,38, dayanıksız tüketim malında yüzde 68,17, enerjide yüzde 176,93, sermaye malında yüzde 72,60 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 27,73, imalatta yüzde 25,88 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 27,18, dayanıklı tüketim malında yüzde 26,31, dayanıksız tüketim malında yüzde 24,36, enerjide yüzde 19,10, sermaye malında yüzde 27,12 artış olarak gerçekleşti.

(Haber Merkezi)

