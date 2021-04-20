YD-ÜFE yüzde 7,45 arttı

Yurt dışı üretici fiyat endeksi Mart’ta bir önceki aya göre yüzde 7,45 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2021 yılı Mart ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi’ni (YD-ÜFE) açıkladı. Buna göre, YD-ÜFE Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 7,45, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,38, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,19 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 27,54 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 35,35, imalatta yüzde 33,14 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 37,37, dayanıklı tüketim malında yüzde 30,91, dayanıksız tüketim malında yüzde 27,99, enerjide yüzde 90,14, sermaye malında yüzde 26,08 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 9,55, imalatta yüzde 7,42 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 8,79, dayanıklı tüketim malında yüzde 6,36, dayanıksız tüketim malında yüzde 5,90, enerjide yüzde 15,68, sermaye malında yüzde 5,67 artış olarak gerçekleşti.

YD-ÜFE sektörlerinden diğer ulaşım araçları yüzde 18,36 ile, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 20,88 ile, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 21,31 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 90,14, metal cevherleri yüzde 51,33, ana metaller yüzde 49,63 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

YD-ÜFE sektörlerinden basım ve kayıt hizmetlerinde yüzde 4,32, deri ve ilgili ürünlerde yüzde 4,82, giyim eşyasında yüzde 5,03 artış gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 15,68, metal cevherleri yüzde 15,20, ana metaller yüzde 10,12 ile endeksin en çok arttığı alt sektörler oldu.

(Haber Merkezi)

