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YD-ÜFE yıllık yüzde 96,44 arttı

Türkiye’de Yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE) Ocak ayında yıllık yüzde 96,44 arttı.  

Güncel 28.02.2022, 21:34
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YD-ÜFE yıllık yüzde 96,44 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü YD-ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre, YD-ÜFE 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 3,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,25, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 96,44 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 46,71 artış gösterdi. 
Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 98,47, imalatta yüzde 96,40 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 114,86, dayanıklı tüketim malında yüzde 84,11, dayanıksız tüketim malında yüzde 76,98, enerjide yüzde 189,34, sermaye malında yüzde 78,57 artış olarak gerçekleşti. 
Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 4,82, imalatta yüzde 3,23 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 4,47, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,27, dayanıksız tüketim malında yüzde 3,00, enerjide yüzde 11,73, sermaye malında yüzde 1,17 artış olarak gerçekleşti. 
YD-ÜFE sektörlerinden giyim eşyası yüzde 62,40, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 66,72, deri ve ilgili ürünler yüzde 69,44 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 189,34, ana metaller yüzde 142,97, kimyasallar ve kimyasal ürünler yüzde 122,46 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. 
YD-ÜFE sektörlerinden bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 0,69, makine ve ekipmanlar (b.y.s) yüzde 0,85, diğer ulaşım araçları yüzde 1,02 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 11,73, ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) yüzde 7,18, diğer madencilik ve taşocakçılığı ürünleri yüzde 6,84 ile endeksin en çok arttığı alt sektörler oldu. 
(Ömür SOYTEMİZ)
 

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