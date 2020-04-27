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YD-ÜFE Mart’ta arttı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi Mart ayında yüzde 3.48, yıllık bazda ise yüzde 12,43 artış gösterdi.

27 Nisan 2020 Pazartesi 22:21
YD-ÜFE Mart’ta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, Samsun Bölge Müdürlüğü Mart ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre, YD-ÜFE, martta bir önceki aya göre yüzde 3,48, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,43 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 9,92 artış gösterdi. Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 2,38, imalat sanayi sektöründe de yüzde 3,50 artış gerçekleşti.

Mart ayında bir önceki aya göre en fazla artış, yüzde 6,23 ile diğer mamul eşyalar, yüzde 6,07 ile tekstil ürünleri ve yüzde 5,96 ile basım ve kayıt hizmetlerinde görüldü. Ana sanayi grupları sınıflamasına göre martta en fazla yıllık artış yüzde 29,39 ile diğer mamul eşyalar, yüzde 24,16 ile tütün ürünleri, yüzde 17,15 ile elektrikli teçhizata gerçekleşti.

(Haber Merkezi)

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