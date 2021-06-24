YD-ÜFE % 4,69 arttı 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2021 yılı Mayıs ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 4,69, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,95, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,60 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,03 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 38,90, imalatta yüzde 39,61 artış olarak gerçekleşti. Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 2,69, imalatta yüzde 4,72 artış olarak gerçekleşti.

Aylık ve Yıllık YD-ÜFE'ye göre 18 alt sektör daha düşük, 7 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

(Haber Merkezi)

