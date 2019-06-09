Yazlık iş elbisesi ihalesi düzenlendi

Belediye 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19. maddesine göre Yazlık İş Elbisesi alımı için ihale düzenledi. Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki ihaleye iki firma katıldı.

Yaklaşık maliyeti 108 bin 651 TL olan ihalede ilk olarak firmaların belgeleri incelendi. Belgelerde eksik bulunmadığının anlaşılması üzerine ihaleye geçildi. Buna göre BKM Tekstil Tasarım 67 bin 430 TL’lik teklifi ile en düşük teklifi verirken, Neva Sosyal Hizmetler Tekstil firması ise 69 bin 828 TL’lik teklif sundu.

İhale Komisyonu Başkanı Leyla Sayın, firmaların belgelerinin incelenmesinin ardından sonucun resmi yazıyla firmalara bildirileceğini açıkladı.

(Esra ESEN)