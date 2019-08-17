“Yazılıkaya, Çorum’un köklü dergicilik geleneğinin ürünü”

“Ülkemizde kültürel gelişmeleri yakından izleyen bilim insanları, Çorum’un, dergiciliğimizde ayrı bir yerinin olduğunu bilir” diyen Binyazar, YAZILIKAYA’nın “düşünce ürünü” yazılarıyla, ayrıcalıklı bir yanının olduğuna özellikle vurgu yaptı.

Bu yazı üzerine, dün sabah dostu Mehmet Yolyapar’ı telefonla arayan Akdeniz Üniversitesi eski Rektörü, Antalya eski Büyükşehir Belediye Başkanı ve Antalya eski Milletvekili Prof.Dr. Mustafa Akaydın da, bir Çorumlu olarak büyük gurur duyduğunu belirterek Yolyapar’ı kutladı.