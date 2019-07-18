Yazıçarşı Kavşağı’na bakım

Kentin en işlek caddelerinde olan ve her gün binlerce aracın geçtiği kavşaklarda zemin güçlendirme çalışmaları başlatıldığı duyurulurdu.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Ankara yolundaki Tuzcular Kavşağı’nın ardından trafik yoğunluğu en fazla kavşaklardan biri olan Yazıçarşı Kavşağı’nda da zemin güçlendirme çalışması başlattıklarını bildirdi.

Başkan Aşgın, trafik yoğunluğunun olduğu yerlerde zemin güçlendirme çalışması yaparak hem kazaları azaltmayı hem de asfaltı yenilediklerini ifade ederek ekiplerin çalışmayı kısa sürede bitireceğini vurguladı.

(Volkan SINAYUÇ)