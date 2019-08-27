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Yazarımız dünyaevine girdi

Amasya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı mezunu ÇORUM HABER Yazarı öğretmen Şenay Melisa Suluk, hayatını Sercan Şencer ile birleştirdi.

Yazarımız dünyaevine girdi

Amasya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı mezunu ÇORUM HABER Yazarı öğretmen Şenay Melisa Suluk, hayatını Sercan Şencer ile birleştirdi.

27 Ağustos 2019 Salı 20:14
Yazarımız dünyaevine girdi

Çorum merkeze bağlı Yoğunpelit Köyü’nden Erdal & Mercan Suluk çiftinin kızları olan Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Şenay Melisa Suluk ile, Tokatlı Muharrem & Sevgi Şencer çiftinin Otomotiv Teknisyeni olarak çalışan oğulları Sercan Şencer çiftinin nikahı 5 Ağustos tarihinde Çorum Nüfus Müdürlüğü’nde düzenlenen törenle kıyıldı.

Çiftin kına gecesi geçtiğimiz günlerde Yoğunpelit Köyü’nde, düğünleri ise Tokat Niksar Ormancık Köyü’nde çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

ÇORUM HABER, genç çifti kutlar, ömür boyu mutluluklar diler.

(Volkan SINAYUÇ)

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