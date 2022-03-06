Yazar Nadire Yetiş’ten Vali Çiftçi’ye ziyaret
Nadire Yetiş, Vali Mustafa Çiftçi’yi makamında ziyaret etti. Yazar Nadire Yetiş ile bir süre sohbet eden Vali Çiftçi, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. (Haber Merkezi)
Güncel 06.03.2022, 16:19
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