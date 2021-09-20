Yazar Cevat Turan bugün Çorum’da

Alfa yayınları Mona Kitap’tan yayımlanan “Kibele’nin Laneti”, Haziran ayında okurla buluştu. Roman 338 sayfadan oluşuyor.

Gerçek bir seri katilin hikâyesinden esinlenen Cevat Turan, bir taraftan katil olmaya dair keskin bir bakış sunarken diğer taraftan tarihi eser kaçakçılığı üzerinden sıradan insanların da nasıl olağandışı hayatlar yaşayabileceğini anlatıyor.

“CEVAT TURAN KİMDİR?”

Çorum doğumlu Cevat Turan’ın ilk ürünleri (şiir ve yazıları) 1983 yılında Çorum gazetesi ve bu gazetenin kültür-sanat ekinde yayımlandı. İlk gençlik yıllarında, yayın hayatını Ankara’da sürdüren Sanat Rehberi’nde şiirleri yayımlanan; Gençlik Dünyası gazetesinde kültür-sanat ve güncel politika yazıları kaleme alan yazarın, "Usuldan Bir Hüzün" (Çivi Yazıları Yayınevi), "Gözlerine Sakla Beni" (Günizi Yayıncılık) ve "Çoklu Yalnızlıklar" (Komşu Yayınları) adında üç şiir kitabı; yine Komşu Yayınları’ndan çıkan "İnsanın Üşüdüğü Yer" adında bir de öykü kitabı bulunuyor. Yasakmeyve şiir dergisinin hazırladığı Türkiye şiir rehberinde de yer alan yazarın, Cumhuriyet Kitap eki, Dünya gazetesi kitap eki, Sözcü kitap eki, Aydınlık Gazetesi kitap eki, Berfin Bahar, Islık, Yasakmeyve ve Varlık dergilerinde şiir ve yazıları yayımlanmış; şiir anlayışı ve kitapları üzerine yazılar kaleme alındı. Turan’ın, bazı şiirleri ise çeşitli müzisyenler tarafından bestelendi. Evli ve 3 çocuk babası olan Cevat Turan, sahibi olduğu güncel haber sitesi www.sonmedya.com.tr’de köşe yazarlığı ve Yazın-Sanat Kooperatifi üyeliğinin yanı sıra, halen bir şirketler topluluğu grubunun yönetim kurulu başkanlığını yürütüyor. (Haber Merkezi)

