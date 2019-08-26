Yaz tatilinde de eğitime devam

2023 eğitim vizyonu kapsamında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslar sayesinde öğrenciler hem eğleniyor hem de bilgi ve beceri kazanıyor.

Birçok farklı yaş grubundan öğrencinin katıldığı kurslarda sportif faaliyetlerin yanı sıra yaz tatili de huzurlu ve güvenli bir ortamda geçiriliyor. Öğrencilerin sosyal ve fiziksel gelişimleri desteklenirken, aynı zamanda zamanı değerlendirme konusunda beceri sahibi oluyorlar.

Öte yandan yetişkinler için de açılan kurslar yaz tatilinde de devam ediyor. Çocuklarıyla birlikte keyifli zaman geçiren aileler de bu durumda bir hayli memnun görünüyor.

Yeni eğitim-öğretim yılına hazır olduklarını belirten Okul Müdürü Ender Özcan Özçakır, “Önümüzdeki yılın hazırlıklarını yaparken yaz okuluna ara vermeden devam ettik. Okul çocuklarla güzel. Onları burada mutlu görmek bizleri ayrıca mutlu ediyor. Çocuklarımıza bu fırsatı sağlayan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne Halk Eğitim Merkezi’ne ve kurslarda görev alan öğretmenlere teşekkür ediyoruz” dedi.

(Haber Merkezi)