Yaz okuluna renkli kapanış

TÜGVA tarafından 5 Temmuz-19 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen Yaz Okulu’nda sona gelindi.

Gençlerin hem öğrenip hem eğlendiği yaz okulu süresi boyunca binicilik, okçuluk, yüzme ve çeşitli sportif faaliyetlerin yanı sıra Kuran-ı Kerim, Değerler Eğitimi gibi manevi eğitimlere de yer verildi. 10-15 yaş grubu ortaokul öğrencilerine yönelik gerçekleşen yaz okulu Çorum’da dört okulda gerçekleştirildi.

Kapanış töreninde konuşan TÜGVA Çorum İl Temsilcisi Enes Kayabaşı, “Bu sene yaz okulumuzu pandemi kuralları çerçevesinde fiziksel olarak gerçekleştirdik. Gençlerimiz maneviyatlarını güçlendirirken diğer yandan da yüzme öğrenip ata sporumuz olan okçuluk ve binicilik sporlarını deneyimlediler. Yaptığımız işlerin ne kadar önemli olduğunun farkındayız belki onlarca senenin yatırımını yapıyoruz. Amacımız çağın şartlarına ayak uyduran, sorgulayan, düşünen, her açıdan donanımlı, her daim vatanı ve milleti için çalışan, imanı sağlam, fikri sağlam, ameli sağlam bir gençliktir. Bu bağlamda okul derslerinden sportif faaliyetlere teknolojik faaliyetlerden manevi eğitimlere kadar tüm alanda çalışmalarımıza her bir genç kardeşimiz katılabilir. Önümüzdeki dönemde de bu tarz faaliyetlerle birçok kez bir araya geleceğimize inanıyorum” dedi.

Yaz okulunda başarılı olan öğrencilere hediye takdiminde bulunulan programda, gençlerin hazırladığı ilahi ve ezgi koroları ve şiir dinletisi sergilendi. (Haber Merkezi)