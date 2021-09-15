Yaz kursu kapanışı Hıdırlık’ta yapıldı

İkbal Gençlik Merkezi öğrencileri yaz kursları kapanışını Hıdırlık’ta yaptı. Sahabe türbelerini ziyaret eden öğrenciler buradaki mesire alanında piknik yaptı.

Yarışmalar, etkinlikler ve oyunlarla güzel bir gün geçiren öğrenciler gönüllerince eğlendi. Yaz kursları kapanış etkinliğine Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel de katıldı.

(Haber Merkezi)

