Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
86072
ALTIN
251.212
DOLAR
6.0742
STERLİN
7.7308
EURO
6.8075

Yaz kurslarına kayıtlar başlıyor

Çorum Belediyesi Gençlik Merkezleri tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen yaz kurslarına kayıtlar 15 Haziran’da başlıyor.

Yaz kurslarına kayıtlar başlıyor

Çorum Belediyesi Gençlik Merkezleri tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen yaz kurslarına kayıtlar 15 Haziran’da başlıyor.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 00:21
Yaz kurslarına kayıtlar başlıyor

Okulların yaz tatiline girmesi ile birlikte öğrencilerin tatili daha verimli geçirebilmesi amacıyla her yıl düzenlenen yaz kurslarına kayıtlar 15 Haziran’da alınmaya başlanılacak. 6 merkezde açılacak olan kurslara çocukların kayıt yaptırmak isteyen velilerin, 15 Haziran’da gençlik merkezlerine gelmeleri istendi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın birçok alanda kurslar açılacağını sadece yüzme kursu başvuruların 11 Haziran’da online olarak yapılacağını ifade etti. Kursların kontenjanlarla sınırlı olduğunu ifade eden Başkan Aşgın, “Her sene olduğu gibi bu sene de öğrencilerimizin tatillerini daha verimli geçirmesini hedefliyoruz. Bunun için de yaz döneminde çeşitli kurslar düzenledik. Her yıl gençlerin kurslara büyük ilgi gösterdiğini biliyorum. Kur’an-ı Kerim kursları, spor kursları, değerler eğitimi, müzik kursları, dil kursları, akıl oyunları, Eğitime destek kursları, sanatsal ve yetenek kursları, bowling ve buz pateni kursları düzenleyeceğiz. Yaz kurslarına kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerimiz Buhara Kültür Merkezi, NFK Gençlik Merkezi, Mimar Sinan Gençlik Merkezi, İkbal Gençlik Merkezi, Akkent Gençlik Merkezi ve Bahçelievler Gençlik Merkezine gelerek müracaatlarını yapabilirler” diye konuştu. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Şükriye Taşkaldıran toprağa verildi
Şükriye Taşkaldıran toprağa verildi
“Çorum’da 15 bin mülteci var”
“Çorum’da 15 bin mülteci var”
Lale Yıldız’a hazin cenaze töreni
Lale Yıldız’a hazin cenaze töreni

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim