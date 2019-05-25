Yaz kurslarına kayıtlar başlıyor

Okulların yaz tatiline girmesi ile birlikte öğrencilerin tatili daha verimli geçirebilmesi amacıyla her yıl düzenlenen yaz kurslarına kayıtlar 15 Haziran’da alınmaya başlanılacak. 6 merkezde açılacak olan kurslara çocukların kayıt yaptırmak isteyen velilerin, 15 Haziran’da gençlik merkezlerine gelmeleri istendi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın birçok alanda kurslar açılacağını sadece yüzme kursu başvuruların 11 Haziran’da online olarak yapılacağını ifade etti. Kursların kontenjanlarla sınırlı olduğunu ifade eden Başkan Aşgın, “Her sene olduğu gibi bu sene de öğrencilerimizin tatillerini daha verimli geçirmesini hedefliyoruz. Bunun için de yaz döneminde çeşitli kurslar düzenledik. Her yıl gençlerin kurslara büyük ilgi gösterdiğini biliyorum. Kur’an-ı Kerim kursları, spor kursları, değerler eğitimi, müzik kursları, dil kursları, akıl oyunları, Eğitime destek kursları, sanatsal ve yetenek kursları, bowling ve buz pateni kursları düzenleyeceğiz. Yaz kurslarına kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerimiz Buhara Kültür Merkezi, NFK Gençlik Merkezi, Mimar Sinan Gençlik Merkezi, İkbal Gençlik Merkezi, Akkent Gençlik Merkezi ve Bahçelievler Gençlik Merkezine gelerek müracaatlarını yapabilirler” diye konuştu. (Haber Merkezi)