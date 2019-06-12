Yaz kurslarına kayıtlar 15 Haziran’da başlıyor

Çorum kent merkezinde 6 merkezde açılacak olan kurslara çocuklarını kayıt ettirmek isteyen velilerin 15 Haziran’da gençlik merkezlerine giderek kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Çeşitli alanlarda açılacak olan kişisel gelişim kursları ve eğitime destek kurslarına kayıtların 15 Haziran itibariyle alınacağının altını çizen Çorum Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat, yüzme kursu başvurularının 11 Haziran’da online olarak yapılacağını ifade etti.

Yağbat açıklamasında şunları söyledi: “Bu kurslara gelen yavrularımızın tatillerini en verimli şekilde geçirmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. İlgili arkadaşlar bunun için gerekli çalışmaları yapıyor. Gençlik merkezlerimizde bu yaz dönemi açacağımız kurslarımızdan yüzme kursu hariç diğer kurslarımıza başvurular 15 Haziran’da bizzat velilerimizin müracaatı ile gençlik merkezlerimizde alınacak. Ancak aşırı yoğunluğu önlemek için yüzme kurslarımıza gelecek öğrencilerimizin 11 Haziran Salı günü itibari ile https://genclik.corum.bel.tr adresinden ön kayıt formu oluşturmaları gerekecek”

(Haber Merkezi)