Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 25°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
92988
ALTIN
250.089
DOLAR
5.8154
STERLİN
7.4167
EURO
6.5880

Yaz kurslarına kayıtlar 15 Haziran’da başlıyor

Çorum Belediyesi Gençlik Merkezleri bünyesinde yaz döneminde öğrencilerin kişisel gelişimini desteklemek ve okul derslerine yardımcı olmak amacıyla açılan yaz kurslarına kayıtlar 15 Haziran’da başlıyor.

Yaz kurslarına kayıtlar 15 Haziran’da başlıyor

Çorum Belediyesi Gençlik Merkezleri bünyesinde yaz döneminde öğrencilerin kişisel gelişimini desteklemek ve okul derslerine yardımcı olmak amacıyla açılan yaz kurslarına kayıtlar 15 Haziran’da başlıyor.

12 Haziran 2019 Çarşamba 09:23
Yaz kurslarına kayıtlar 15 Haziran’da başlıyor

Çorum kent merkezinde 6 merkezde açılacak olan kurslara çocuklarını kayıt ettirmek isteyen velilerin 15 Haziran’da gençlik merkezlerine giderek kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Çeşitli alanlarda açılacak olan kişisel gelişim kursları ve eğitime destek kurslarına kayıtların 15 Haziran itibariyle alınacağının altını çizen Çorum Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat, yüzme kursu başvurularının 11 Haziran’da online olarak yapılacağını ifade etti.

Yağbat açıklamasında şunları söyledi: “Bu kurslara gelen yavrularımızın tatillerini en verimli şekilde geçirmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. İlgili arkadaşlar bunun için gerekli çalışmaları yapıyor. Gençlik merkezlerimizde bu yaz dönemi açacağımız kurslarımızdan yüzme kursu hariç diğer kurslarımıza başvurular 15 Haziran’da bizzat velilerimizin müracaatı ile gençlik merkezlerimizde alınacak. Ancak aşırı yoğunluğu önlemek için yüzme kurslarımıza gelecek öğrencilerimizin 11 Haziran Salı günü itibari ile https://genclik.corum.bel.tr adresinden ön kayıt formu oluşturmaları gerekecek”

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Hikmet Coşkun’un cenazesi bugün toprağa veriliyor
Hikmet Coşkun’un cenazesi bugün toprağa veriliyor
FSM öğrencileri mezuniyeti kutladı
FSM öğrencileri mezuniyeti kutladı
Gazi Caddesi’nde yılsonu sergisi
Gazi Caddesi’nde yılsonu sergisi
“Sendikacılık sınırlarına hapsolmadık”
“Sendikacılık sınırlarına hapsolmadık”
Çevre onlara emanet
Çevre onlara emanet
Kavuncu, Rektör Öztürk ve Başhekim Sezikli’yi kutladı
Kavuncu, Rektör Öztürk ve Başhekim Sezikli’yi kutladı

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim