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Yaz Kur’an kursları açıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı tüm cami ve kuran kurslarında yaz tatili boyunca Kur’anı Kerim, siyer, ibadet, ahlâk ve dini bilgilerin verileceği Yaz Kur’an kursları, dün itibariyle açıldı.

Yaz Kur’an kursları açıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı tüm cami ve kuran kurslarında yaz tatili boyunca Kur’anı Kerim, siyer, ibadet, ahlâk ve dini bilgilerin verileceği Yaz Kur’an kursları, dün itibariyle açıldı.

18 Haziran 2019 Salı 00:48
Yaz Kur’an kursları açıldı

Yaz Kur’an Kursları’nın başlaması nedeniyle Çorum Merkez İmam Hatip Lisesi bahçesinde bir program düzenlendi.

Açılış programına İl Müftüsü Muharrem Biçer, Erol Olçok İmam Hatip Lisesi Müdürü Bekir Tokgöz, Müftü Yardımcısı Yıldız Üveyik, Diyanet-Sen Çorum Şube Başkanı Ali Yıldız, Din Görevlileri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Yaz Kursları açılış programı Abdibey Camii öğrencilerinden Mehmet Emin Güneş’in Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

MÜFTÜ BİÇER: “CAMİLER ÇOCUK DOLSUN, AHLAKI KUR’AN OLSUN”

Yaz Kuran Kurslarının açılış programında konuşan İl Müftüsü Muharrem Biçer, Diyanet İşleri Başkanlığının öncülüğünde bu yılda camilerin şenleneceğini belirterek "Camiler çocuk dolsun, Ahlakı Kur’an olsun" dedi.

Biçer, yaz kur'an kurslarının öneminden bahsederek, çocukların dini doğru kaynaktan en iyi şekilde öğrenmeleri noktasında Müftülük olarak her türlü gayreti gösterdiklerini söyledi.

Müftü Biçer, velilerin de çocuklarını Yaz Kur'an Kurslarına göndermelerini isteyerek öğrencilerin kuran kurslarına devam etmeleri için öğrenci velilerinin de ayrıca çocuklarının takipçileri olmalarını istedi. Çünkü öğrencilerin kurslardan verim alabilmeleri için takibin şart olduğunu vurgulayan Müftü Biçer, "Yaz Kur’an Kursları çocuklarımız için bulunmaz bir fırsattır. Aynen çocuğumuzun okul devamsızlığını nasıl takip ediyorsak yaz kuran kursundaki durumunu da takip etmeliyiz ki istediğimiz verimi alabilelim. Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim farklı bir kitap. Ayrıca, Hz. Peygamber (sav) bir hadis-i şeriflerinde ‘Bugünün işini yarına erteleyenler helak olmuştur’ buyuruyor. Öyleyse vakit varken çocuklarımızın yaz Kur’an kurslarına devam etmesini teşvik edelim. Bu neslin kur’an ahlakı ile çoğalması için Kur’an’a, sünnete önem verelim. Bu temel esasa göre çocuklarımıza dinimizi öğrettiğimiz takdirde büyüğe sevgiyi, küçüğe saygıyı daha iyi bilecekler, hak ve adalet konusunda daha hassas olacaklar. İmanı, adaleti, ahlakı değerleri öğreneceklerdir. Bu vesile ile yavrularımıza yaz kurslarımızda başarılar diliyorum” dedi.

Program Hıdırlık Kuran Kursu Öğreticisi Ömer Yankun’un yaptığı duanın ardından son buldu. (Haber Merkezi)

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