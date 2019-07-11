Yaz Kur'an kursları devam ediyor

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın “Kur'an ayında Kur'an'la buluşalım” sloganı ile başlayan yaz Kur'an kursları ,Kargı ilçesinin tüm camilerinde büyük bir ilgi ile devam ediyor.

Okulların tatil olmasını fırsat bilerek yaz Kur'an kurslarına akın eden öğrenciler, Kur'an-ı Kerim ile temel dini bilgiler öğrenip, bol bol aktivitelerde bulunuyorlar.

Mihri Hatun Camii din görevlileri Bayram Demir, Yüksel Dikici ve Ali Kır tarafından Kur'an öğretilen öğrenciler erken saatlerde camiye gelerek Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler öğrenerek ardından kurs hocalarının düzenlediği aktivitelerle eğlenceli dakikalar geçirtiyorlar.

Yaz Kur'an kursunun aralıksız devam ettiğini belirten Mihrihatun Camii din görevlisi “Kurslarımızda öğrencilerimize Kur'an-ı Kerim, siyer ve temel dini bilgiler dersleri veriyoruz. Yaklaşık 30 tane öğrencimiz var. Kur'an eğitimin yanı sıra dini bilgiler de veriyoruz” dedi. (Haber Merkezi)