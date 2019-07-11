Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 16°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
98585
ALTIN
260.366
DOLAR
5.7100
STERLİN
7.1131
EURO
6.4202

Yaz Kur'an kursları devam ediyor

Kargı'da okulların kapanmasının ardından başlayan yaz Kur'an kurslarında eğitim devam ediyor.

Yaz Kur'an kursları devam ediyor

Kargı'da okulların kapanmasının ardından başlayan yaz Kur'an kurslarında eğitim devam ediyor.

11 Temmuz 2019 Perşembe 00:15
Yaz Kur'an kursları devam ediyor

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın “Kur'an ayında Kur'an'la buluşalım” sloganı ile başlayan yaz Kur'an kursları ,Kargı ilçesinin tüm camilerinde büyük bir ilgi ile devam ediyor.

Okulların tatil olmasını fırsat bilerek yaz Kur'an kurslarına akın eden öğrenciler, Kur'an-ı Kerim ile temel dini bilgiler öğrenip, bol bol aktivitelerde bulunuyorlar.

Mihri Hatun Camii din görevlileri Bayram Demir, Yüksel Dikici ve Ali Kır tarafından Kur'an öğretilen öğrenciler erken saatlerde camiye gelerek Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler öğrenerek ardından kurs hocalarının düzenlediği aktivitelerle eğlenceli dakikalar geçirtiyorlar.

Yaz Kur'an kursunun aralıksız devam ettiğini belirten Mihrihatun Camii din görevlisi “Kurslarımızda öğrencilerimize Kur'an-ı Kerim, siyer ve temel dini bilgiler dersleri veriyoruz. Yaklaşık 30 tane öğrencimiz var. Kur'an eğitimin yanı sıra dini bilgiler de veriyoruz” dedi. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Belediye 15 arsa satıyor
Belediye 15 arsa satıyor
Kübra & Tahsin çifti evlendi
Kübra & Tahsin çifti evlendi
Sezikli, TRT’de “Bestehan”a konuk oldu
Sezikli, TRT’de “Bestehan”a konuk oldu
Çorum'dan kısa kısa...
Çorum'dan kısa kısa...
4 kazada 6 yaralı
4 kazada 6 yaralı
Yanlış yola giren otomobil devrildi
Yanlış yola giren otomobil devrildi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim