Yaz: “8 Mart kadınların mücadelesinin simgesi”

Bugün dünya üzerinde ulusal ve uluslararası düzeydeki politikalara rağmen kadınların kültürel, ideolojik veya dinsel nedenlerden dolayı ayrımcılığa uğradığını, toplumda birçok alanda erkeğin gerisinde ikinci planda kalmaya devam ettiğini belirten Ayşe Yaz, “Oysa kadını güçlendirmek aileyi ve toplumu güçlendirmek demektir. Kadınlarımızın kendini ifade etmekte özgür, maddi manevi bütünlüğünü sağlamış, bireyler olabilmeleri için; iyi bir eğitim almaları, bilgi teknolojilerini kullanmaları, çalışma hayatında yer alarak edindikleri sosyal çevre ile kendilerine olan güvenlerinin ve kişiliklerinin gelişmesi, toplumsal statülerinin yükselmesi en önemli sorunlarından olan kadına yönelik şiddetin ve diğer meselelerin çözülmesinde olumlu katkı sağlayacaktır” dedi.

Kadınların hayatın her alanına aktif katılımı, kadın hakları ve fırsat eşitliği noktasında ahlaki ve manevi değerler gözetilerek toplum vicdanında zihniyet değişikliğinin gerçekleştirilmesi için çaba ve gayretin kararlılıkla devam ettirilmesi gerektiğini de belirten Yaz; “Toplumsal birlikteliği hedefleyen Çorum Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak bizler de inancını ve kendine güvenini asla kaybetmeyen kadınlarımızın eşitlik kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemlerini dile getirdikleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor sevgi şefkat, özveri ve toplumda var olma çabasıyla çevresine umut olan kadınlarımıza, saygının yılı olmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.

(Haber Merkezi)

