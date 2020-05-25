Yaylada mahsur kalan aileye Körücek köylüleri sahip çıktı

Geçtiğimiz günlerde ilkbahar mevsiminin gelmesi ve havaların ısınması üzerine hayvanlarını yaylaya götüren ve yerleşik bir düzen kuran Üçköylü Ayhan Kaba ve eşi Fadime Kaba, ani bir şekilde kar yağması üzerine zor durumda kaldı. Her tarafın karla kaplanması üzerine hayvanlarını otlatamayan Kaba çifti, Körücek Köyü’ndeki yakınlarından destek istedi. Bunun üzerine Körücek Köyü Muhtarı İlhan Topçu, Dernek Başkanı Hikmet Yavuz ve köy sakinlerinden Hasan Topçu, yaylada bulunan Kaba ailesine hayvanlar için balya ve yem, yakacak odun ve erzak götürdü. Traktörle götürülen malzemeler Fadime-Ayhan çiftine teslim edildi.



Konuyla ilgili bir açıklama yapan Ayhan Kaba, hayvanları daha sağlıklı ve ekonomik bir şekilde beslemek amacıyla yaylaya çıktıklarını, burada doğal ortamda organik süt ve süt ürünleri ürettiklerini, havaların güzel olması nedeniyle de balya, saman, yem gibi bir hazırlık yapmadıklarını, ancak birdenbire yağan kardan dolayı hayvanların aç kalmaması için Körücek Köyü’nden destek istediklerini, zor günde yanlarında olan ve kendilerine gerekli desteği sağlayan Muhtar İlhan Topçu, Dernek Başkanı Hikmet Yavuz ve Hasan Topçu’ya teşekkür ettiklerini bildirdi.

Muhtar İlhan Topcu ve Dernek Başkanı Hikmet Yavuz ise sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Jandarma’dan gerekli izinleri alarak karla kaplı olan yaylaya yardım malzemelerini ulaştırdıklarını, dayanışmaya her zaman önem vereceklerini söyledi.



Bilindiği üzere Çorum Merkez Üçköy Köyü ile Mecitözü İlçesi Sorkoğlan, Devletoğlan köyleri bölgesinde kalan arazi kar altında kaldı. Yaylada hayvancılık yapanlar ve bölge sakinleri, 23 Mayıs’ta karla karşılaşmanın şaşkınlığını yaşarken, hayvancılık faaliyetleri de zor şartlar altında yürütülüyor. Bölgede kar kalındığı bazı noktalarda 10 cm olarak ölçüldü.

(Haber Merkezi)