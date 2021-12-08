Yaylacık, “örnek köy” olma yolunda

“Mezarlık, köy ilkokulu ve Demirci Baba” türbesiyle ilgili geçtiğimiz Mayıs ayından itibaren hazırlanan ve çalışmalarına başlanan projede sona gelindi.

Çorum Yaylacıklılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Avustralya Yaylacıklılar Dostluk ve Dayanışma Derneği, Avrupa-Göpsenliler Yardımlaşma ve Dayanışma Kültür Derneği, Yaylacık Köyü Muhtarlığı bünyesinde oluşturulan komitenin çalışmaları kapsamında Demirci Baba türbesi ve mezarlıktaki çalışmalar tamamlandı.

1959 yılında yapılarak eğitim-öğretim hizmetine açılan ilkokul binasında da sona yaklaşılırken, müze için ayrılan okulun bir bölümünün tefrişatıyla ilgili de kamu kurumlarından gerekli desteğin sağlanması bekleniyor.



Komite Başkanı Bayram Özsoy ve komite üyeleri Köy Muhtarı Hasan Arslan ile Sami Mercan, gazetemizi ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdiler.

İlkokulun bir bölümünün müze olarak düzenlendiğini ve iç tefrişatının yapılması için de Ortaköy Kaymakamlığı ve Çorum Müzesi ile temasa geçtiklerini söyleyen Özsoy, Yaylacık’ın örnek köy olma yolunda hızla ilerlediğini dile getirdi. Dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan 350 ailenin desteğiyle projelerin bu aşamaya geldiğini anlatan Özsoy, şu ana kadar harcanan paranın 100 bin euroyu bulduğunu bildirdi.

Özsoy, projenin 2022’nin bahar aylarına kadar tamamlanacağını belirterek, özellikle yaz aylarında yurtdışından memleketlerine dönen Yaylacıklıların farklı bir manzarayla karşılaşacaklarını söyledi.

(Taner ŞİMŞEK)

