Yaylacık, 400 yıllık ardıç ağacına üzülüyor

Ortaköy ilçesine bağlı Yaylacık köyünde, 1.430 metre yükseklikteki Demirci Baba zirvesinin 400 yıllık ardıç ağacı, çevre düzenlemesi yapan iş makinası tarafından kırıldı.

İnsanların, yüz yıllardır dibinde serinledikleri ve kurban kesip dilek diledikleri anıt ağacın küçücük kalmış hali, Yaylacıklıları üzüntüye boğdu.

Yaylacıklı müteahhit Niyazi Özmercan, “Bunun kaza olduğunu düşünmüyorum, sanki kasıt var. Böyle bir vicdansızlık olamaz. Yaylacıklı olarak içimiz acıyor” dedi. (Haber Merkezi)