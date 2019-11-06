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Yayaya çarptı

Çorum’da karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kişi aracın çarpması sonucu yaralandı.

Yayaya çarptı

Çorum’da karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kişi aracın çarpması sonucu yaralandı.

06 Kasım 2019 Çarşamba 19:33
Yayaya çarptı

Edinilen bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi’nde önceki gün öğle saatlerinde meydana gelen kazada, M.K, isimli sürücü, aracı ile birlikte seyir halinde iken yaya geçidinden yürüyen M.S.Ş. isimli şahsa çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaralanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan şahıs, sürücüden davacı olurken, sürücü ise kendisine yönelik suçlamaları kabul etmeyerek yaya çarpmadığını, yayanın yola fırladığını iddia etti.

Öte yandan Çorum’un Uğurludağ İlçesi’ne bağlı Yüzgeç Mahallesi’nde ise B.Y sevk ve idaresindeki iş makinesi ile D.K yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile araçlarda yolcu olarak bulunan İ.İ. ve H.İ isimli kişiler yaralanarak hastanelik oldu.

(Haber Merkezi)

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