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Yayalara motosiklet çarptı: 2 yaralı

Çorum’da yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara motosiklet çarptı. Kazada iki kadın yaralandı. 

Yayalara motosiklet çarptı: 2 yaralı

Çorum’da yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara motosiklet çarptı. Kazada iki kadın yaralandı. 

19 Şubat 2020 Çarşamba 17:00
Yayalara motosiklet çarptı: 2 yaralı

Kaza, Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir motosiklet Atatürk Lisesi önünde yaya geçidinde yolun karşısına geçmekte olan Nezaket D. (63) ve Gönül G.'ye (65) çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki kadın yol ortasına savrularak yaralandı. 
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

(İHA)

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