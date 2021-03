“Yayalar kırmızı çizgimiz”

İçişleri Bakanlığı'ndan uygulama için valiliklere yazı gönderilirken, İl Emniyet Müdürlüğü’nde konuyla ilgili basın toplantısı düzenlenerek bilgilendirme yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Ogün Evci, İl Trafik Denetleme Şube Müdürü Bünyamin Demir ve İl Trafik Müdürlüğü’nde Komiser Kazım Durmaz’ın katıldığı toplantıda; “30 Mart’ta Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz” uygulaması tanıtıldı.



ÇORUM’DA 750 PERSONELLE FARKINDALIK YARATILACAK

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Evci, bugün ülke genelinde 12.00 – 15. 00 saatleri arasında eş zamanlı olarak “Kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermeye dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla “30 Mart’ta Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz” uygulaması gerçekleştirileceğini söyledi.

Etkinlikle ilgili detayları İl Trafik Denetleme Şube Müdürü Bünyamin Demir paylaştı. “Programın temel mottosu ‘Yayalar kırmızı çizgimizdir” diyen Bünyamin Demir, Çorum’da 750 personel ile ‘Yayalar Kırmızı Çizgimizdir’ mottosunun hayata geçirileceğini bildirdi.



ÖNCE MASKE ÖNCE YAYA

Bakan Soylu’nun talimatları uyarınca uygulamanın hayata geçirileceğini belirten Demir, programın 135 okul, 180 adet yaya geçidi toplam 315 noktada, 500 il merkezi, 250 ilçeler olmak üzere toplam 750 personelle yapılacağını bildirdi. Amaçlarının tüm sürücülerin yayalara öncelik vermesini sağlamak olduğunu vurgulayan Demir, sözlerini şöyle sürdürdü: “Farkındalık oluşturmak için maskeler hazırladık. Öğrencilerimize ve halkımıza dağıtacağız. ‘Önce maske, önce yaya’ diyoruz. Trafikte önceliğimiz yaya, sağlıkta önceliğimiz maske.”

GÜVENLİ SİSTEM YAKLAŞIMI HAYATA GEÇİRİLDİ

Ayrıca trafik kazalarının azaltılması için yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Bünyamin Demir, Çorum’da Güvenli Sistem Yaklaşımı’nın hayata geçirildiğini belirterek, “Güvenli Sistem yaklaşımıyla şunu ortaya koyduk, insanoğlunun hata yapabileceğini öncelikle kabul ederek insanları hata yapmayacak hale getirmeyi amaçlıyoruz. İnsanı hataya sevk etmeyecek daha güvenli yollar yapıyoruz. Osmancık Caddesi’nde Bahabey Caddesi’nde bu kapsamda çalışmalar yaptık. Kazaların sık yaşandığı yerlere küçük dokunuşlar yaptık. Bu yaklaşımı Çorum’un tamamına yaymak için elimizden geleni yapıyoruz” şeklinde konuştu.

KAZALARDAKİ CAN KAYBI % 50 AZALDI

2011 – 2020 yılları arasındaki kaza istatistiklerini de paylaşan Demir, “2011 yılında ölümlü kazaların, kaza yerindeki can kayıplarının yüzde 50 oranında azaltması hedeflenmişti. İlimizde, aynı Türkiye genelinde olduğu gibi bu başarıyı elde ettik. İlimizde 2011 yılında kaza yerinde 32 can kaybı meydana gelirken 2020 yılında bu oran yüzde 50 azalarak 16 can kaybı olmuştur. Güvenli Sistem Yaklaşımıyla da bu can kaybını sıfıra indirmeyi hedefliyoruz” dedi.



‘YAYA GEÇİDİNİ KULLANIRKEN YEŞİL YANDIĞINDAN EMİN OLUN’

Yayaları da uyaran Demir, “Yeşil ışık yanmadan emin olmadan karşıya geçmeleri bizim için en büyük sorunlardan bir tanesi. Kavşak kazalarında genellikle yayalarımız kırmızı ışığa uymuyorlar. Pandemi koşullarına rağmen bu konuda 2 bin 800 vatandaşımıza dokunduk, bilgilendirme çalışmalarımızı yaptık. Öğrenciler üzerinde, okul servisleri üzerinde ve vatandaşlarımız için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Öte yandan proje kapsamında bugün Vali Mustafa Çiftçi’nin katılımıyla 12,00-13,00 saatleri arasında Saat Kulesi önünde, Vali Yardımcısı Recep Yüksel’in katılımıyla ise Bahabey Caddesi üzerinde uygulama yapılacak. Proje uyarınca Çorum Belediyesi tarafından da şehir içerisindeki bazı yaya geçitlerine kırmızı çizgi çekildiği gözlendi.

(Nurdan AKBAŞ)