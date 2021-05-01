Yaya geçidinde otomobilin yaşlı adama çarptığı kaza kamerada

Kaza 26 Nisan’da Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi’nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası bilinmeyen otomobil, evine gitmeye çalışan Hüseyin Aygün’e yaya geçidinden geçtiği sırada çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan Aygün’ün sağ ayağı ve vücudunun çeşitli yerlerinde çatlaklar oluştu. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunan Aygün, kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı. Polis merkezinde teslim olan sürücü de ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Aygün, Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olurken, kaza anı da çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; yaya geçidinden geçmekte olan Hüseyin Aygün’e otomobilin çarpma anı yer alıyor.

‘İNSAN GELİR GEÇMİŞ OLSUN DER’

Kaza anları anlatan ve sürücünün kendisini ziyaret etmemesine tepki gösteren Aygün, “Ogün hanım beni kasaba göndermişti. Yaya geçidinden geçiyordum ki, araç çarptı. Sonra gözümü hastanede açtım. Ayağım kırıldı, kaburgalarım kırıldı. Bana çarpan sürücü ne arıyor ne de soruyor. Tamam, kasıtlı çarpmadı. En azından evime gelip bir geçmiş olsun diyebilir” dedi.

‘SOKAĞA ÇIKAN BABASINA 'İHBAR EDERİM' DEMİŞTİ’

Bu arada kaza geçiren Hüseyin Aygün, kentte geçen yıl nisan ayında, 65 yaş üzeri kişilere getirilen sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını zannederek çıktığı sokakta karşılaştığı oğlu Baki Aygün tarafından 'seni polise ihbar ederim' diyerek uyarılmıştı. Baba-oğul arasında yaşanan diyaloğa ait görüntüler, paylaşıldığı sosyal medyada ilgi odağı olmuştu.

(Yusuf ÇINAR)