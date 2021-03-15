Yaya geçidinde çarptı, kaçtı; 'Ben çarpmadım onlar bana çarpmış olabilir' dedi

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Buharaevler Mahallesi 6’ıncı Cadde üzerinde meydana geldi. Ayşe Tütüncü oğlu Engin Tütüncü ve akrabası Mustafa Aksu ile alışveriş yaptıkları market çıkışında yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada hızla gelen bir otomobil ana-oğul ile akrabalarına çarptı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarken, çarpmanın etkisiyle 3 kişi metrelerce savruldu.

Kazada Ayşe Tütüncü olay yerinde hayatını kaybetti, oğlu Tütüncü ile akrabaları Aksu ağır yaralandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk geldi. Yaralılar ambulanslarla Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ayşe Tütüncü‘nün cansız bedeni ise hastane morguna kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Otomobilin çarpması sonucu annenin öldüğü oğlu ve bir yakınının yaralandığı kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

KAÇTI, 6 SAAT SONRA YAKALANDI

Polis ekipleri kazadan sonra kaçan sürücünün Halil K. olduğunu belirledi. Kazadan 6 saat sonra yakalanan sürücünün yapılan kan testinde 0.74 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Halil K. polisteki ifadesinde "Ben çarpmadım. Bana onlar çarpmış olabilir" dedi. Halil K. ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.