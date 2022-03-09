Yaya geçidinde aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti
Çorum'da yaya geçidinde yolun karşısına geçerken aracın çarptığı yaşlı kadın yaşamını yitirdi.
Güncel 09.03.2022, 00:31
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Cemilbey Caddesi'nde sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Müzeyyen Doğan'a (75) çarpıp kaçtı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Doğan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, yaşlı kadına çarpıp kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
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