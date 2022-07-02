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Yavuz Uygur’un annesi Birsen Uygur vefat etti
İYİ Parti Çorum İl Başkan Yardımcısı Yavuz Uygur’un Annesi Birsen Uygur, (70) yaşamını yitirdi.
Güncel 02.07.2022, 00:39
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Bir süredir kanser tedavisi gören Birsen Uygur’un cenazesi bugün Ulucami’de öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verilecek.
ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.
(Volkan SINAYUÇ)
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