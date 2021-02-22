Yavuz Donat’ın ziyareti

Yazılarında sık sık Çorum’u gündeme getiren ve zaman zaman da Çorum ziyaretleri ile hem halkın nabzını tutan hem de renkli yazılarıyla ilgi gören Gazeteci Yavuz Donat yine ilimize geldi.

Yavuz Donat, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal’ı beraberinde Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Emim Ahlatcı ile birlikte ziyaret ederek bir süre görüştü.

Gazeteci Yavuz Donat’a ziyaret anısına TSO Başkanı Başaranhıncal tarafından hediyeler verildi. Başaranhıncal hem Donat hem de Ahlatcı’ya nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

(Haber Merkezi)