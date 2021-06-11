Yavruturna sakinlerinden teşekkür

Yavruturna Mahallesi Muhtarı Metin Kaşar, yapımı tamamlanan yolun Gazi Caddesi trafiğini rahatlattığını belirterek, “Mahallemiz adına belediye başkanımız Halil İbrahim Aşgın ve diğer emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.

Yol yapım çalışması nedeniyle kaldırılan türbeler hakkında da bilgi veren Kaşar, türbelerin geleneklere uygun bir şekilde yeni yerinde yaşatılmaya devam edeceğini ifade etti.

Mahalle sakinleri de sokakta bulunan altı binanın kamulaştırıldığı, ardından yol açma ve genişletme çalışmaları tamamlanarak Gazi Caddesi ve Kıbrıs Caddesi’ni birbirine bağlanan yolun söz verilen tarihte tamamlandığını belirterek yetkililere teşekkür etti.