Yavrukurt izcilerden yıl sonu gösterisi

İzciler, yıl boyu hazırlandıkları oyun, skeç ve izci şarkılarını okullarında arkadaşlarına ve öğretmenlerine sergilediler.

İzci lideri Onur Torbacıoğlu’nun yönetiminde hazırlanan izciler, izci şarkıları, gelin kaynana atışması, deli doktor oyunu, güzellik yarışması gibi oyunları uzun bir hazırlık dönemi sonunda büyük bir beceri ile izleyenlere sundular. Yaşlarına rağmen yavrukurtların oyun becerileri izleyenler tarafından beğenildi ve alkış aldı.

İzcilik çalışmalarının Türkiye İzcilik Federasyonu bünyesinde yapıldığını kaydeden Türkiye İzcilik Federasyonu İl Temsilcisi Duran Torbacıoğlu, federasyona bağlı üç kulüp bünyesinde izcilik çalışmaları; kamplar, toplum hizmeti çalışmaları, çevre etkinlikleri, kültürel ve sosyal etkinlikler şeklinde yapıldığını belirterek, hedeflerinin Çorum’da lider ve izci sayısını artırmak olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan yaz okullarında izcilik faaliyetlerinin olduğunu anlatan Torbacıoğlu, izcilik yapmak isteyen çocuk ve gençlerin yaz okullarına başvuruda bulunmalarını sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)