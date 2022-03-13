Yavru köpekleri poşete koyup çöpe attılar!

İddialara göre olay İçeridere Bağları mevkiinde meydana geldi. Hayvan sever İlker Çelik, il dışından geldikten hemen sonra zaman zaman besleme yaptığı bölgeye gitti, beslediği anne köpeği bulan Çelik, yavru köpekleri ise yerinde bulamadı. Bir süre etrafta gezinen Çelik, yavru köpekleri çöp konteynerinin yanında bir poşete konularak atılmış ve hepsini ölmüş olarak buldu. Üzüntüsünü dile getiren hayvan sever “Besleme yapmaya gittiğim bölgede anne köpeği buldum ve besledim, ancak yavrularını göremedim. Çöp konteynerinin yanına gittiğimde insan bile diyemeyeceğim kişi ya da kişiler onları poşete koyup çöpe atmışlar hepsi ölmüş durumdaydı” diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Çelik, yaşanan olayla ilgili şikâyetçi olurken, belirtilen adrese gelen polis ekipleri bölgede inceleme yaparken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Yusuf ÇINAR)