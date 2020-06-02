Yavru karacayı biberonla besliyorlar

Çorum’un Osmancık İlçesi Çampınar Köyü’nde dün akşam köylüler tarafından oranlık alanda yavru karaca bulundu. Vatandaşlar bir süre yavru karacanın annesini bekledi. Annesi bulunamayan yavru karaca Doğal Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğüne oradan da Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Geçici Hayvan Bakımevi’ne getirildi. Bakımevinde koruma altına alınan yavru karacayı çalışanlar biberonla besliyorlar.

“YAVRU KARACAMIZ BİZE EMANET”

Yaklaşık 20 günlük olan karaca yavrusunun Osmancık’ta vatandaşlar tarafından bulunduğunu belirten Veteriner Mehmet Gültekin, “Arkadaşların bize söylediği yırtıcı hayvanlara yem olmaması için alındığı. Bir süre annesini beklemişler. Ama annesiz doğada yaşamını sürdüremeyeceği için Doğal Koruma Milli Parklar Bölge Müdürlüğüne teslim etmişler. Yavru karacamız bize emanet. Aşağı yukarı 20 günlük.

“KENDİ ÇOCUĞUMUZ GİBİ BAKIYORUZ”

Personellerimiz doğal laktozsuz kolay sindirilebilir sütle beslemesini yapıyor. 24 saat bakımı gerçekleştiriliyor. Kendi çocuğumuz gibi bakıyoruz. Bebek olduğu için sürekli karnı acıkıyor sık sık besliyoruz. Büyüdüğünde de Sıklık Tabiat Parkı’nda Yaban Hayatı Fauna Alanı’nda yaşamını sürdürecek” dedi. Veteriner Gültekin, yavru karacanın herhangi bir sağlık problemi olmadığını söyledi.