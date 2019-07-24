“Yatırımların nakdi gerçekleşme oranı %37”

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya kurumların bölge müdürlüklerinden yetkililer, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları katıldı.

Toplantının açış konuşmasını yapan Vali Mustafa Çiftçi, 2019 yılında Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait toplam 452 adet yatırım projesi bulunduğunu bunların toplam proje tutarının 4 milyar 441 milyon lira olduğunu anlattı. Program yılı ödeneğinin 485 milyon lira olduğunu anlatan Vali Çiftçi, 2019 yılı nakdi harcama tutarının 179 milyon lira nakdi gerçekleşmesinin ise %37 olduğunu dile getirdi.

Proje tutarlarına göz atıldığında hem toplam tutar olarak, hem de yıl içi nakdi harcama tutarı olarak ilk sırada Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünün geldiğini anlatan Vali Çiftçi bunu DSİ 5. Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ve Hitit Üniversitesi Rektörlüğünün takip ettiğini söyledi.

(Erkan BAYATLI)