“Yatırımcıya niye kolaylık gösterilmiyor!

Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan, 500 gence ücretsiz yazılım kursu ve barut fabrikası projeleri için Vakfın Mütevelli Heyet Üyesi Ahmet Ahlatcı’yı kutlarken, yatırımcılara gereken kolaylığın gösterilmeyişini anlamakta güçlük çektiğini söyledi.

Alper Bilan’ın açıklaması şöyle:

“Çorum ilimizin kültürel gelişiminin yanı sıra turizm ve sanayisinin gelişmesinin önündeki en önemli engellerden birisinin kente ulaşım olduğunu hatırlatıyor, bunun için de artık bir an önce hava alanı ve tren yolunun ilimize kazandırılmasını bekliyoruz.

İlimiz köy ve kasabalarından şehir merkezine göç alırken, şehir merkezinden büyük şehirlere göç veriyor. Tarımla uğraşan azalırken, iş problemi giderek artıyor. Tam da bu problemi giderecek, ihracatı arttıracak yatırımlara çok daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde, Sayın Ahmet Ahlatcı’nın gençlere yönelik yazılımcı yetiştirme ve barut fabrikası girişimi ile kentimizde bulunan insanlara iş, aş verme projesi takdire şayandır.

Bir çok Çorumlu yatırımcı yatırımlarını büyük şehirlere kaydırırken, ısrarla tüm yatırımlarını Çorum iline yapmak için mücadele eden, Çorum FK’ya son yıllarda ciddi destekler veren, Vakıf 19 Mütevelli Heyet üyemiz ve Çorum’un değerli iş adamı Sayın Ahmet Ahlatcı ve Yönetim Kurulu üyelerini öncelikle tebrik ediyorum.

İlimizin bu tür yatırımlar için mutlaka tüm olanaklarını seferber etmesi gerekir. Bir çok il bu tür yatırımları teşvik ve desteklerle kendi kentlerine çekmeye çalışırken, bizlerin bunu değerlendiremiyor olmamız büyük talihsizliktir.

Organize Sanayi bu ilin sanayisini ve sanayicisini teşvik etmek ve geliştirmek için kurulmuştur. Durum böyle iken kentin en çok ihracatını yapan ve tüm yatırımlarını bu kente yapan bir iş adamına, yatırımcıya kolaylık göstermemesi çok anlaşılır değildir. Umarız bir an önce ilgili şartlar sağlanır ve Çorum ve Çorumlular kazanır.

Vakıf 19 Yönetim Kurulu olarak Sayın Ahmet Ahlatcı’ya tekrar teşekkür ediyor ve kendisine desteklerimizi bildiriyoruz.” (Haber Merkezi)

