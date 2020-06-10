Yatırım müjdelerini Bakan Kasapoğlu açıklayacak

Ak Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu ile AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile bir araya geldi. Bakanlıkta gerçekleştirilen toplantıda Çorum'a yapılacak olan yatırımlar tek tek ele alındı. Gençlik ve Spor Bakanlığının yapacağı yatırımların müjdeleri önümüzdeki günlerde milletvekilleri ve il başkanlığı tarafından Ankara'da düzenlenecek basın toplantısıyla Bakan Kasapoğlu tarafından kamuoyuna açıklanacak. Toplantıda ayrıca Çorum heyeti, bu ziyarette yatırımlarla ilgili protokolleri imzalayacak.