“Yatırım bütçesindeki haksız ödenek paylaşımı düzelmeli”

İl Genel Meclisi üyeleri Fehmi Yağlı, Ahmet Tuna, Abdullah Uysal ve Abdurrahman Karagöz, Mart ayı ikinci toplantısında gündeme geçilmeden önce ilçelerdeki haksız ödenek paylaşımının düzeltilmesi için bir önerge verdi.

Kasım ve Aralık aylarında İl Genel Meclisi tarafından çalışmaları tamamlanan 2021 Mali Yılı bütçesinin yatırım ve çalışma programı için tahsis edilen 4 milyon 504 bin 506 TL ödeneğin ilçeler arasında genel kabul gören adil paylaşım oranlarına göre yapılmadığı, Ortaköy ilçesine hakkının 14 katı, Oğuzlar ilçesine de hakkının 3 katı fazla ödenek tahsis edildiği, bu tahsisatın bütçe içerisinde diğer ilçeleri haklarından kesinti yapmak suretiyle ödenek aktarımı yapıldığının Meclis onayı sonrası incelemelerinde ortaya çıktığını dile getiren Yağlı, Tuna, Uysal ve Karagöz verdikleri önergede şu görüşleri dile getirdi;

“Bu haksız paylaşımın düzeltilmesi hem siyaseten hem de manen Meclis üyelerimizin omuzlarındadır. İl Özel İdare bütçesi tüm ilçeler arasında genel kabul görmüş adaletli paylaşım şeklinde ödenek tahsisinin yapılması tüm üyelerin birinci derecede sorumluluğundadır. Meclis üyeleri olarak birinci derecede sorumluluğumuz altında olan bu haksız ve yanlış paylaşımın düzeltilmesi için Çorum İl Özel idaresi 2021 Mali Yılı bütçesinin aşağıda belirtilen fonksiyonel ve ekonomik kodlarında bulunan müteahhitlik hizmetlerinden 3 milyon TL, akaryakıt ve yağ alımlarından 1 milyon TL, Ortaköy İlçesi Ağdağul Tarımsal Sulama için tahsis edilen ödenekten 1 milyon 76 bin 733 TL ve Oğuzlar ilçesi Derinöz Yoğunpelit Mahallesi 2. kat asfalt için tahsis edilen ödenekten ise 117 bin 68 TL’lik kısmı olmak üzere 5 milyon 193 bin 841 TL’nin alınmasına ve alınan bu ödeneklerin 1 milyon 172 bin 763 TL’sinin Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği’ne (KHGB), 566 bin 774 TL’nin Alaca KHGB, 348 bin 411 TL’nin Bayat KHGB, 124 bin 337 TL’nin Boğazkale KHGB, 162 bin 958 TL’nin Dodurga KHGB, 460 bin 717 TL’nin Kargı KHGB, 132 bin 943 TL’nin Laçin KHGB, 390 bin 603 TL’nin Mecitözü KHGB, 657 bin 929 TL’nin Osmancık KHGB, 497 bin 609 TL’nin Sungurlu KHGB, 120 bin 897 TL’nin Uğurludağ KHGB, 357 bin 900 TL’nin ise İskilip KHGB’ne aktarılması; ayrıca İskilip Doğangir Göleti bakım onarım ve çevre düzenlemesine de 200 bin TL harcanmak üzere Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Yatırım ve Çalışma programına aktarılmasını talep ediyoruz”

Verilen önerge incelenmek ve değerlendirilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

(Haber Merkezi)