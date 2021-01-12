Aydın Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Elektrik, Makine Ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından Yatay milli elektrik motoru satın alınacaktır

Basın İlan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Yatay Milli Elektrik Motoru mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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