Yatağında ölü bulundu

Olay, saat 20.30 sıralarında Olay Kale Mahallesi, Karanfil Sokak’ta meydana geldi. İddialara göre, Erdal A’dan haber alamayan yakınları şahsın kaldığı eve geldi.

Erdal A’nın yatağında hareketsiz yattığını gören bir yakını 112 acil sağlık ekibi çağırdı. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, Erdal A’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis incelemesini sürdürüyor.