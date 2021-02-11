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Yatağında ölü bulundu

ÇORUM’da yakınları tarafından ulaşılamayan Erdal A.,(58)., yatağında ölü bulundu. 

Güncel 11.02.2021, 22:17 11.02.2021, 22:25
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Yatağında ölü bulundu

Olay, saat 20.30 sıralarında Olay Kale Mahallesi, Karanfil Sokak’ta  meydana geldi. İddialara göre, Erdal A’dan haber alamayan yakınları şahsın kaldığı eve geldi.
Erdal A’nın  yatağında  hareketsiz yattığını gören bir yakını 112 acil sağlık ekibi çağırdı. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, Erdal A’nın  hayatını kaybettiğini belirledi. Polis incelemesini sürdürüyor.

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