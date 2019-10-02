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Yaşlılarla ilahi ve sanat müziği söylediler

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; Birleşmiş Milletler tarafından yaşlılara hak ettiği değerin verilmesi, sorunlarını dile getirmek, toplumsal olarak farkındalık oluşturmak amacıyla 1990 yılından itibaren 1 Ekim tarihinin “Dünya Yaşlılar Günü" olarak kutlandığı belirtilerek, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Kamile-Hacı Ahmet Akdağ Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve Atıl Uzelgün Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü’nde 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü etkinlikleri kapsamında program düzenlendiği dile getirildi.

Yaşlılarla ilahi ve sanat müziği söylediler

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; Birleşmiş Milletler tarafından yaşlılara hak ettiği değerin verilmesi, sorunlarını dile getirmek, toplumsal olarak farkındalık oluşturmak amacıyla 1990 yılından itibaren 1 Ekim tarihinin “Dünya Yaşlılar Günü" olarak kutlandığı belirtilerek, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Kamile-Hacı Ahmet Akdağ Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve Atıl Uzelgün Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü’nde 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü etkinlikleri kapsamında program düzenlendiği dile getirildi.

02 Ekim 2019 Çarşamba 21:10
Yaşlılarla ilahi ve sanat müziği söylediler

Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcıları Levent Tuzcu, İsmail Yılmaz, Türcay Aksoy, kuruluş müdürleri ve kuruluş çalışanlarının katıldığı programda, huzurevinde kalan yaşlılara çiçek verildi.

İl Müftü Yardımcısı Adnan Zeki Bıyık da Huzurevi sakinleri ile birlikte ilahi ve Türk Sanat müziği eserleri seslendirirken, Kamile-Hacı Ahmet Akdağ Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü’nde düzenlenen program, Kuran-ı Kerim tilaveti ve Aşure ikramının ardından gerçekleştirilen Semazen gösterisi ve tasavvuf müziği dinletisi ile sona erdi.

(Haber Merkezi)

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