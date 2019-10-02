Yaşlılarla ilahi ve sanat müziği söylediler

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; Birleşmiş Milletler tarafından yaşlılara hak ettiği değerin verilmesi, sorunlarını dile getirmek, toplumsal olarak farkındalık oluşturmak amacıyla 1990 yılından itibaren 1 Ekim tarihinin “Dünya Yaşlılar Günü" olarak kutlandığı belirtilerek, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Kamile-Hacı Ahmet Akdağ Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve Atıl Uzelgün Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü’nde 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü etkinlikleri kapsamında program düzenlendiği dile getirildi.