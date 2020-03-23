Yaşlıların destekçisi polis ve jandarma

Sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların mağdur olmaması ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için Çorum Valiliği bünyesinde “Vefa Sosyal Destek Grubu” oluşturuldu.

Korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara yönelik sokağa çıkma yasağı kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, vatandaşları yalnız bırakmayarak ihtiyaçlarını karşılıyor.

Polis ve jandarma, sokağa çıkma yasağının ilk gününde çok sayıda yaşlı vatandaşın yüzünü güldürdü.

(Haber Merkezi)