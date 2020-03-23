“Yaşlılarımızı mizah konusu yapmak Türk milletine yakışmaz”

“Bu kapsamda alınan önlemler yapılan uyarılar genel olmakla birlikte, şu ana kadar ölümlerin 65 yaş üzerinde ki kişilerde gerçekleşmesinden dolayı, alınan sokağa çıkma yasağı algılanamamış, aksine çarpıtılır hale gelmiştir” diyen Karapıçak, önlemlerim şimdilik virüsün etkin olduğu yaş aralığındaki insanları korumaya yönelik olduğunu söyledi.

Alınan önlem ve kararlara riayet etmek yerine muhalefet etmenin, ciddiyetten yoksun değerlendirmeler yapmanın, gündelik düşüncelerle basite indirgeyerek yaşanılan bu sürece mizansen yaklaşıp özellikle yaşlıları bu sürecin mizah konusu yapmanın aziz Türk milletinin hiç bir ferdine yakışmamakla birlikte, dinde ve kültüre de yerinin olmadığını kaydeden Karapıçak, “Unutmayalım ki bu süreçte; çocuk, genç, yaşlı, yani belli bir yaş gurubu değil, hepimiz bu virüsün taşıyıcısıyız” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi)